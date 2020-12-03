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Преступления Происшествия

Жительницу Самарской области подозревали в краже, но задержали с наркотиками

ОТРАДНЫЙ. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном Самарской области задержали 47-летнюю женщину с наркотиками.

По данным пресс-службы регионального Управления Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны получили ориентировку на женщину, совершившую кражу с дачного участка. Недалеко от места происшествия они заметили жительницу Похвистневского района, подходившую под описание злоумышленницы.

Во время задержания женщина выбросила из кармана сверток с 0,57 г синтетического наркотика. Теперь в отношении нее возбудили уголовное дело по факту хранения наркотиков. Была ли причастна задержанная к краже, не известно.

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