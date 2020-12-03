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Музеи и выставки Культура

В музее им. Алабина расскажут о Северном Возрождении

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 декабря, в 15:00 в музее им. Алабина пройдет лекция из цикла "История Искусства". Лектором выступит экскурсовод, искусствовед Яна Травкина.

Лекция посвящена искусству Северного Возрождения, самые яркие произведения которого были созданы в Нидерландах, Германии, Франции, Испании и Англии. В отличие от Возрождения в Италии, северные мастера обратились к готическому наследию. Важное место в живописи уделялось пейзажу как своеобразному олицетворению присутствия Бога в природе.

Посетители познакомятся с творчеством Яна ван Эйка, Иеронима Босха, Альбрехта Дюрера, Жана Фуко, Эль Греко, Николаса Хиллиарда и многих других.

Цена билета - 150 рублей.

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