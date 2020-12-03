АО "Транснефть - Приволга" заменило четыре электронасосных агрегата на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Любецкая" Самарского районного нефтепроводного управления.

Работы на НПС велись с апреля 2019 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия.

Установлены современные насосы производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) производительностью 7 тыс. куб. метров нефти в час каждый, а также новые асинхронные электродвигатели мощностью 4 тыс. кВт и напряжением 10 кВ. Все агрегаты обладают повышенными показателями КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы. Производительность каждого нового магистрального насоса позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный 100 цистернам емкостью 70 куб. метров каждая.

Одновременно с заменой насосов завершено техническое перевооружение вспомогательных систем и оборудования НПС. Построено новое здание для маслосистемы, оборудованное тремя маслонасосами, расходными баками и аппаратами для воздушного охлаждения масла. Также выполнена замена трубопроводов системы утечек и дренажа с установкой современных датчиков вибрации, температуры, давления.

Насосы подключены к инфраструктуре магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк и введены в эксплуатацию в соответствии с графиком. Замена насосного оборудования выполнялась с поочередным плановым выводом каждого МНА из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу при этом велась в штатном режиме.

Современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", позволит повысить промышленную и экологическую безопасность, надежность и энергоэффективность объекта, а также обеспечит бесперебойную транспортировку нефти.