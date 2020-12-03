ВТБ: жители Поволжья вдвое сократили траты за рубежом в этом году

Расходы жителей Приволжского федерального округа на отдых за границей за 11 месяцев 2020 года сократились на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В странах, открытых для российских путешественников, траты приволжских клиентов ВТБ составили 900 млн рублей — об этом свидетельствует статистика по транзакциям держателей карт банка. Наименьшее снижение трат было зарегистрировано в странах, которые открылись для российских туристов еще летом-осенью и не требуют обязательной изоляции после прилета — Танзании, Беларуси, Мальдивах и Кубе. Среди стран с наибольшими тратами клиентов ВТБ в ПФО на первое место в этом году поднялась Турция, опередив лидера прошлого года — Италию.

Всего владельцы карт ВТБ в Поволжье с начала года совершили в странах, открытых сейчас для россиян, более 220 тысяч транзакций в сфере туризма, что на 45% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года. Меньше всего "просели" по туристическим расходам страны, которые сейчас открыты для российских путешественников и не настаивают на изоляции для приезжих. Так, расходы клиентов банка на Кубе снизились лишь на 32% год к году, Швейцария недосчиталась трети туристических расходов россиян, Беларусь — 40%, а Турция — 47%. Наиболее значительно — на 74% — поволжские держатели карт ВТБ снизили траты в Японии, которая разрешила въезд только гражданам и резидентам и только с 1 ноября. Единственными странами, где расходы по картам в этом году возросли, стали Танзания (рост на 7% год к году) и Мальдивы (+5%).

Пандемия коронавируса в этом году оказала влияние на распределение трат россиян за рубежом. Меньше всего клиенты ВТБ в Приволжском федеральном округе экономили на аренде автомобилей и мотоциклов — снижение в этой категории составило только 12%. А в Турции этот показатель даже вырос на 56%. На 36% жители Поволжья сократили траты в заграничных супермаркетах и продуктовых магазинах. Экскурсионные бюро потеряли 37% доходов. Гостиницы и отели "просели" на 40%, а бары и рестораны — 50%. Больше всего граждане сократили траты на походы в кино и концерты (снижение в этой категории составило порядка 75% по большинству открытых стран), что во многом связано с ограничениями концертной деятельности и кинопрокатов.

Изменившиеся условия внесли корректировки в рейтинг наиболее популярных стран у поволжских туристов. Топ-10 стран по объему туристических расходов клиентов ВТБ в этом году возглавляет Турция, хотя траты клиентов в ней сократились на 43% год к году. С лидеров на второе место переместилась Италия, в которой держатели карт ВТБ в ПФО стали тратить на 72% меньше. Также в ТОП-5 стран по туристическим расходам традиционно вошли ОАЭ, Германия и Испания.

"Пандемия в этом году стала главным фактором, повлиявшим на туристические настроения россиян. Наших соотечественников останавливают не только закрытые границы большинства стран, но и желание обезопасить себя от лишних контактов. И хотя осенью Россия продолжила возобновлять авиасообщение с отдельными зарубежными странами, традиционно высокий предновогодний сезон не изменит негативную динамику по итогам года", — прогнозирует Ксения Андреева, руководитель управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ.