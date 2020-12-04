Подрядчика заподозрили в мошенничестве при ремонте студенческого общежития в Самаре

Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинительное заключение директору ООО "НЭСТ" по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").

По версии следствия, мужчина похитил бюджетные средства — 434 тыс. руб., выделенные по госконтракту на капитальный ремонт кровли здания студенческого общежития Самарского энергетического колледжа на пр. Карла-Маркса, 231а. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Основанием для возбуждения дела стали результаты проверки качества ремонта.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения.