12 и 13 декабря состоятся премьерные показы балета-couture Back to life

Самарский театр оперы и балета 12 и 13 декабря представит мировую премьеру — балет-couture Back to life (12+) Юрия Смекалова по мотивам рассказа Вячеслава Заренкова "Возвращение к жизни" на музыку Михаила Крылова.

Слово couture (в переводе с французского — "шитье") в определении жанра спектакля означает процесс шитья — кропотливый ремесленный труд, результат которого способен вернуть человека к жизни.

В 2011 г. Вячеслав Заренков написал рассказ "Возвращение к жизни". Жизнь героини Анастасии Королевой "закатилась за горизонт" после потери мужа и сына. Случайная встреча с незнакомым человеком и сострадание помогли ей реализовать творческий потенциал и освободиться от депрессии и безразличия.

"В этом спектакле соединяются музыка, театр, мода и современная балетная пластика. Подиум для модных показов, как мост, объединяет сцену и зрительный зал, а музыканты оркестра играют роли наравне с артистами балета", — комментирует хореограф Юрий Смекалов.