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Суды Происшествия

Приговор осужденному за убийство спортсмена в Тольятти обжаловали адвокат и прокурор

ТОЛЬЯТТИ. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приговор Азизу Хидирову, признанному виновным в убийстве спортсмена-бойца Ильи Тягуна и незаконном обороте оружия, обжаловали. Об этом сообщают в суде.

Напомним, 27 июня 2019 г., примерно в 20:00, в Тольятти на ул. Калмыцкой обнаружили тело директора бойцовского клуба "Ахмат-Тольятти" Ильи Тягуна с огнестрельными ранениями. Подозреваемым стал местный житель Азиз Хидиров.

Хидирова объявили в розыск и задержали 6 февраля. Ему предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

5 ноября Центральный районный суд Тольятти приговорил Азиза Хиддирова к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Зампрокурора Центрального района внес апелляционное представление на этот приговор, апелляционную жалобу подала и адвокат.

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