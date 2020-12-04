Приговор осужденному за убийство спортсмена в Тольятти обжаловали адвокат и прокурор

Приговор Азизу Хидирову, признанному виновным в убийстве спортсмена-бойца Ильи Тягуна и незаконном обороте оружия, обжаловали. Об этом сообщают в суде.

Напомним, 27 июня 2019 г., примерно в 20:00, в Тольятти на ул. Калмыцкой обнаружили тело директора бойцовского клуба "Ахмат-Тольятти" Ильи Тягуна с огнестрельными ранениями. Подозреваемым стал местный житель Азиз Хидиров.

Хидирова объявили в розыск и задержали 6 февраля. Ему предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

5 ноября Центральный районный суд Тольятти приговорил Азиза Хиддирова к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Зампрокурора Центрального района внес апелляционное представление на этот приговор, апелляционную жалобу подала и адвокат.