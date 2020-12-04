Областное правительство утвердило величину прожиточного минимума пенсионеров на 2021 год

В пятницу, 4 декабря, первый вице-губернатор Виктор Кудряшов провел очередное заседание правительства Самарской области. В режиме видеоконференцсвязи были рассмотрены пять вопросов повестки дня.

Участники заседания приняли решение об утверждении величины прожиточного минимума пенсионеров. В Самарской области с 1 января 2021 года предлагается утвердить этот показатель на уровне 9320 рублей. Напомню, в настоящее время действующий размер величины прожиточного минимума пенсионера составляет 8690 рублей.

"Рост величины прожиточного минимума составит 7,2%. Это позволит расширить круг получателей социальной доплаты к пенсии. Такую доплату получают пенсионеры с небольшим размером пенсии из-за недостаточного стажа работы, те, кто получает пенсию в связи с потерей кормильца. В результате принятия этого решения ориентировочно сумма доплат из федерального бюджета в будущем году составит около 2,5 млрд руб.", — отметил председатель областного правительства.