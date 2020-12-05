Аномальные морозы задержатся в регионе до 8 декабря

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномально холодной погоды, сообщает ГУ МЧС региона со ссылкой на данные "Приволжского УГМС".

По информации синоптиков, с 6 по 8 декабря местами по области среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

Так, в субботу, 5 декабря, днем прогнозируется малооблачная погода, без существенных осадков, местами туман, изморозь. Ветер северо-восточный 1-6 м/с. Температура воздуха -8…-13 градусов, местами до -18. Ночью осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -22…-27 градусов, местами -16…-21.

В воскресенье, 6 декабря, днем ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман, изморозь. Ветер сохранит направление и скорость. Температура воздуха -9…-14 градусов. Ночью ветер сменится на северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха -22…-27 градусов, местами -16…-21.

В понедельник, 7 декабря, днем синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается, местами, туман, изморозь. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха -9…-14 градусов.

Жителям губернии рекомендуется сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.