16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре открылась итоговая выставка работ Николая Кулебакина В "Новом пространстве" откроется итоговая выставка Николая Кулебакина Строительство планетария в Самаре включили в перечень приоритетов бюджета страны на 2021 год В Самарский художественный музей прибыл "Черный квадрат" Малевича Выставка Павла Губера в музее им. Алабина продлена до 27 ноября

Музеи и выставки Культура

В Самаре открылась итоговая выставка работ Николая Кулебакина

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В минувший четверг, 3 декабря, в Центре культуры и творчества "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки торжественно открылась итоговая выставка живописных работ Николая Кулебакина "Путник", сообщает региональное министерство культуры.

Фото: министерство культуры Самарской области

Открыла вернисаж директор СОУНБ Светлана Пряникова, поблагодарив всех гостей и семью художника, которая предоставила все работы талантливого живописца, графика, члена Союза художников России, члена Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП — ЮНЕСКО Николая Николаевича Кулебакина.

Итоговая выставка "Путник" открывает зрителям наиболее полное собрание живописных работ художника — более 50 полотен, включая неизвестные, которые ранее нигде не выставлялись. Графика Николая Кулебакина представлена в формате арт-видео, демонстрируется на плазменной панели в галерее, а также проецируется на белую стену.

С экспозицией можно ознакомиться с 3 декабря 2020 г. по 3 января 2021 года.

Режим работы галереи "Новое пространство":

  • Вторник, воскресенье: 10.00 — 18.00
  • Среда — суббота: 10.00 — 20.00
  • Выходной день: понедельник

Гид потребителя

Фото на сайте

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3