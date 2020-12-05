В Самаре открылась итоговая выставка работ Николая Кулебакина

В минувший четверг, 3 декабря, в Центре культуры и творчества "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки торжественно открылась итоговая выставка живописных работ Николая Кулебакина "Путник", сообщает региональное министерство культуры.

Открыла вернисаж директор СОУНБ Светлана Пряникова, поблагодарив всех гостей и семью художника, которая предоставила все работы талантливого живописца, графика, члена Союза художников России, члена Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП — ЮНЕСКО Николая Николаевича Кулебакина.

Итоговая выставка "Путник" открывает зрителям наиболее полное собрание живописных работ художника — более 50 полотен, включая неизвестные, которые ранее нигде не выставлялись. Графика Николая Кулебакина представлена в формате арт-видео, демонстрируется на плазменной панели в галерее, а также проецируется на белую стену.

С экспозицией можно ознакомиться с 3 декабря 2020 г. по 3 января 2021 года.

Режим работы галереи "Новое пространство":