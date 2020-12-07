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Театр Культура

Эскизы и фотографии к спектаклю "Театр мудрого Дурачины" представили на выставке в "Щелыково"

КОСТРОМА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сценические образы спектакля "Театр мудрого Дурачины" театра-студии "Грань" представили на выставке "Островский и русская Испания", которая открылась 3 декабря в Литературно-театральном музее Государственного мемориального и природного музея-заповедника А. Н. Островского "Щелыково" (Костромская область). Экспозиция посвящена теме Испании в творчестве Островского и женским испанским образам на русской сцене начала XXI века. Спектакль "Грани" поставлен по интермедиям Мигеля де Сервантеса в переводе Александра Островского.

Фото: предоставлено театром "Грань"

"И в XX в., и в начале XXI в. Испания продолжает жить на сцене русского театра. Экспозиция предлагает свой взгляд на эту страну и фокусирует внимание на женских испанских образах — с их кипучей энергией, независимостью и утонченностью. Это и Дульсинея, символ мечты и совершенства, и Кармен с ее несокрушимой внутренней свободой, и тоскующие девушки дома Бернарды Альбы, и своенравные и притягательные героини Лопе де Веги, и мудрые и простодушные женщины интермедий Сервантеса, которые до сих пор живут на русской сцене благодаря переводам Островского. В том числе в спектакле "Театр мудрого Дурачины" новокуйбышевского Театра-студии "Грань".

Интермедии Сервантеса прочитаны режиссером этих спектаклей Денисом Бокурадзе как средневековый фарс. Беленые лица, черные костюмы, в руках, а затем и на лицах — маски земляного цвета с длинными колпаками-бубенцами и с такими же длинными носами. Нижний свет искажает и без того причудливые образы. Реальность преображается и кажется фантасмагорией. Но за чередой шутливых сценок, неуспокоенным движением персонажей проступает тревожность "темных веков" и одновременно — театр абсурда.

В экспозицию выставки в "Щелыково" вошли эскизы к спектаклю "Театр мудрого Дурачины" Алисы Якиманской и более 20 фотографий из спектакля.

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