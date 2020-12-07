Жителя Самары оштрафовали за кепку с изображением конопли

Куйбышевский районный суд Самары признал гражданина Айдарова виновным в пропаганде наркотических средств (ст. 6.13 ч. 1 КоАП РФ) и оштрафовал на 4 тыс. рублей. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Как сообщается в постановлении суда, Айдаров 17 сентября 2020 г. в 21:30 находился в сквере им. Куйбышева на ул. Бакинской в Самаре, а на голове у него была "бейсболка черного цвета с эмблемой конопли".

"Согласно заключению доцента кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета от 7 октября 2020 года изображение на кепке относится к изображению листа конопли посевной, которая является наркотическим растением", — отмечается в постановлении суда и добавляется, что тем самым он и совершил правонарушение.

На уплату штрафа у Айдарова 60 дней с момента вступления решения суда в законную силу. В противном случае, размер штрафа может быть увеличен вдвое.