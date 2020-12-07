Банк "Открытие" предлагает вклад "Зимний" по ставке 4,75%

Банк "Открытие" в преддверии новогодних праздников запустил новый сезонный вклад "Зимний" с повышенной процентной ставкой. Разместить средства на вкладе можно под 4,75% на срок 6, либо 12 месяцев. Открыть вклад можно в любом отделении банка на территории всей страны или не выходя из дома — в интернет-банке и мобильном приложении "Открытия".

Еще одним преимуществом новогоднего спецпредложения от "Открытия" является низкий входной порог: получить повышенную ставку можно при сумме вклада от 50 000 руб. Максимальный размер вклада — 15 млн руб. Кроме того, "Открытие" предоставляет вкладчикам возможность самостоятельно выбрать способ выплаты процентов: в начале срока (в таком случае ставка составит 4,64%), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке 4,7%).

"Наше предложение будет интересно тем клиентам, которые в условиях снижающихся ставок хотят зафиксировать выгодные условия по своим сбережениям на будущий год. Учитывая размер минимальной суммы, воспользоваться такой возможностью сможет самый широкий круг клиентов вне зависимости от уровня дохода", — прокомментировал Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие".

"Открытие" — один из немногих банков, предоставляющих вкладчикам возможность самим решать, когда получать свои проценты, — добавила Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка "Открытие". — Например, их можно забрать в момент открытия вклада и потратить на новогодние подарки для близких, либо переложить в другие сберегательные или инвестиционные продукты. Возможность получить проценты в начале срока вклада мы предложили в августе этого года и видим большой интерес к этой услуге со стороны клиентов. Так, с августа по октябрь 2020 года ежемесячное размещение средств во вклады с выбором этой опции выросло почти в 4 раза".

С более подробной информацией о вкладе "Зимний" можно ознакомиться на сайте open.ru/deposits_winter.