АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию двух участков магистрального нефтепровода (МН) Бавлы — Куйбышев в зоне ответственности Бугурусланского районного нефтепроводного управления. Работы проводились на территории Похвистневского и Кинель-Черкасского районов Самарской области.

Плановые мероприятия проводились с марта в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга". Цель — повышение эксплуатационной надежности магистрального нефтепровода.

Произведена плановая замена двух участков линейной части общей протяженностью 22,97 км. Выполнены пересечения двух автомобильных дорог и пяти малых водотоков. Для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности при реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах, способные выдерживать рабочее давление от 7,4 Мпа. Трубы имеют заводское изоляционное покрытие и отличаются повышенной устойчивостью к коррозии.

Выполнен монтаж узла запорной арматуры, обустроены колодцы телемеханики и колодцы для вантузных тройников. Тройники используются для выпуска воздуха при заполнении и откачке нефти во время проведения плановых ремонтных работ. Кроме того, проложен новый участок вдоль трассовой линии электропередачи 10кВ, обеспечена электрохимзащита участков, проведен монтаж анодных заземлителей.

По окончании строительно-монтажных работ проверено состояние изоляционного покрытия реконструированных участков, выполнены гидроиспытания, а также диагностика различными методами.

В период плановой 72-часовой остановки работы МН Бавлы — Куйбышев специалисты АО "Транснефть - Приволга" выполнили технологическое подключение реконструированных участков трубопровода. Мероприятия реализованы в соответствии с планом и в установленные сроки.

В настоящее время транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу осуществляется в штатном режиме.