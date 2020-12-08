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Здравоохранение Общество

Николай Ренц: "Локдаун - это наиболее правильный метод борьбы с инфекцией"

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель информационного центра при областном оперштабе по COVID-19 Николай Ренц рассказал о ситуации в регионе с коронавирусом и сообщил, что локдаун - это крайне эффективный метод при борьбе с коронавирусом.

Напомним, что в регионе на 8 декабря зарегистрировано 24491 заболевший. 

Ренц отмечает, что на заседании оперштаба приняты решения о запрещении корпоративных вечеров, елок в школах, а для людей старше 65 лет усилят ограничения. С 21 декабря возможно введение дистанционного обучения для школьников и студентов. 

"Локдаун, ограничение контактов, локализация очагов заболевания — это действительно очень эффективные и наиболее правильные методы борьбы с инфекцией", — подчеркнул Николай Ренц.

Врач призывает людей, старше 65 и всех тех, кто имеет возможность находиться дома, оставаться дома: "Либо мы путем мер самоограничения сможем прекратить и прервать цепочки заражения, либо мы это не сделаем и будем по-прежнему колоссальные ресурсы отвлекать от тех вопросов и болезней, которые требуют лечения".

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