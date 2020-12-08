Дмитрий Азаров провел итоговое заседание рабочей группы Госсовета по культуре

Во вторник, 8 декабря, губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров провел заседание, на котором были подведены итоги работы группы за 2020 год.

Руководители регионов, министерства культуры РФ, депутаты Госдумы, представители сферы культуры и искусства обсудили развитие музейно-выставочной деятельности, театра, детского образования в сфере искусства, а также народного творчества и ремесленничества.

"В этот непростой год нам удалось удержать нужный накал культурной жизни страны во всех регионах, и за это хочу вас всех сердечно поблагодарить, — отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников заседания. — Благодарю всех членов рабочей группы за активность, за новые идеи, за тщательную проработку идей своих друзей и товарищей, своих коллег, за то, что вы вносите предложения, которые находят отклик в сердцах жителей регионов страны".

Первостепенным направлением деятельности рабочей группы в этом году стало исполнение Указа президента "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". В методиках, которые формировало министерство культуры РФ, учтен целый ряд инициатив рабочей группы Госсовета. В частности, теперь регионам предоставлено право самостоятельно определять декомпозицию посещений культурных мероприятий по типам учреждений, а также варьировать темпы их достижения.

Кроме того, ранее именно рабочая группа Госсовета по культуре предложила включить в нацпроект "Культура" модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств. Эта инициатива была поддержана главой государства.

Также на высшем уровне учтена позиция рабочей группы по вопросу внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. "Федеральным министерством культуры уже проведена серьезная работа — подготовлен законопроект о закреплении особого статуса детских школ искусств как образовательных организаций дополнительного образования для одаренных детей", — отметил Дмитрий Азаров.

Подробнее о результатах деятельности рабочей группы за год доложили руководители подгрупп.