Дмитрий Азаров: "Депутатский корпус — это нервная система единого организма власти"

Во вторник, 8 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии "Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях", которая прошла в режиме онлайн на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".

Глава региона поделился лучшими управленческими практиками по вовлечению жителей региона в процесс принятия решений, а также обсудил вопросы формирования бюджета на ближайшие годы с учетом пандемии коронавируса.

Он отметил, что, несмотря на сложности, 70% регионального бюджета направлено на социальную сферу — с учетом предложений, озвученных жителями Самарской области на этапе формирования основных статей расходов.

"Конечно, прямой контакт с жителями позволяет нам чувствовать, что необходимо людям. Но таких контактов в режиме оффлайн по понятным причинам — все меньше. Тем не менее, это удается, — сказал Дмитрий Азаров. — Я хотел бы отдельно отметить роль депутатов, которые в этот сложный для людей период не попрятались по углам, не критикуют, что делается, а что нет, а просто идут к людям и им помогают".

Именно это, уверен Губернатор Самарской области, позволяет более точно чувствовать проблемы и чаяния людей. "Что такое депутатский корпус в едином организме государственно-политического устройства? На мой взгляд, это нервная система единого организма власти. Если нервная система не работает, ни голова не поможет, ни другие органы работать не будут. Вот депутатский корпус обеспечивает это четкое функционирование нервной системы, и мы понимаем сигнал и от бизнес-сообщества, и от всех жителей региона", — отметил Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров добавил, что на социальную поддержку населения только из областного бюджета выделяются колоссальные средства. В следующем году на соцвыплаты объем поддержки увеличится на 2 млрд рублей по сравнению с текущим годом. Если сопоставить эти цифры с 2019, сумма будет выше на 5 млрд.

"Если же говорить про бюджет всех уровней, то динамика следующая: только на соцвыплаты разным категориям граждан в прошлом году было выделено чуть больше 18 млрд руб., в этом году — около 25 млрд. Это стало возможным благодаря решениям президента, в том числе, о денежных выплатах семьям с детьми с 3-х до 7 лет. На следующий год мы прогнозируем уже свыше 30 млрд руб.", — поделился информацией губернатор.

Он также напомнил, что в этом году были восстановлены выплаты ветеранам труда, которых они лишились в 2017 году. При этом большой объем средств предусмотрен и на реализацию национальных и важнейших инфраструктурных проектов, которые направлены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для проживания граждан и их самореализации.

"Регион получает рекордную поддержку из федерального бюджета и показатели, которые мы имели на старте 2020 года по сравнению с началом 2021-го, больше на 2 млрд рублей. За всю историю это рекордная поддержка, которую регион получает", — отметил Дмитрий Азаров.