В Самаре вынесли приговор мужчинам, похитившим школьников из-за ставок на спорт

В Самаре огласили приговор Андрею Козлову и его приятелям, похитившим двух школьников, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, в 2018 г. тогда ученики 11-го класса Миша и Вова рассказывали всем, что хорошо зарабатывают со ставок на спорт в интернете. На эту историю "купился" самарский бизнесмен, владелец кальянной Андрей Козлов. В марте 2018 г. он отдал подросткам 300 тыс. руб., а те пообещали вернуть 100% ставки если она окажется неудачной или всю ставку и весь выигрыш за минусом 10% комиссии в случае победы. Школьники обещали, что скоро отдадут бизнесмену 700 тыс. руб., но когда пришла пора возвращать деньги, их у ребят не оказалось.

Время шло, денег не было, Козлов нервничал, Вова в Мишей на связь не выходили, и он решил, что лучшим выходом в данной ситуации будет "выбить" из них долг. По версии следствия, мужчина привлек к делу своих давних знакомых — Кирилла Пашкова и Ованеса Матназарова, вместе они организовали похищение 11-классников и при помощи угроз, тумаков и демонстрации оружия "убедили" их вернуть долг.

Когда изрядно помятые и очень напуганные подростки вернулись домой, их родители написали заявление в полицию.

Но оказалось, что Козлов был не единственным, кто давал мальчишкам денег, чтобы они поставили их на кибер-спорт. По данному факту в полиции даже возбудили уголовное дело по статье мошенничество — возможно, бизнес представлял собой финансовую пирамиду. Так ли это и кто "стоял у руля", сейчас разбираются следователи.

Тем временем, пока шло следствие по делу о похищении Вовы и Миши, на родственников Андрея Козлова вышли некие люди, которые предложили за 2 млн руб. решить все его проблемы с законом. 16 июля после передачи денег сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали самарского адвоката Екатерину Надырову и ее давнего знакомого. Ее в итоге обвинили в мошенничестве, его — в посредничестве во взяточничестве, недавно обоих отдали под суд.

Что касается дела о похищении, то Андрея Козлова, Кирилла Пашкова и Ованеса Матназарова в итоге обвинили в вымогательстве и похищении несовершеннолетних. В суд дело ушло еще прошлым летом, и рассматривали его больше года. 8 декабря решением суда все трое признаны виновными. Андрея Козлова приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, Кирилла Пашкова — к семи годам и двум месяцам, а Ованеса Матназарова — к шести годам колонии. Наказание все трое будут отбывать в колонии строгого режима.