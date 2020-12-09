Баскетболист Евгений Войтюк покидает "Самару"

Контракт БК "Самара" с Евгением Войтюком расторгнут по обоюдному согласию.
Он присоединился к "Самаре" летом прошлого года и стал одним из героев победного похода в Кубке России.
Контракт БК "Самара" с Евгением Войтюком расторгнут по обоюдному согласию.
Он присоединился к "Самаре" летом прошлого года и стал одним из героев победного похода в Кубке России.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
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