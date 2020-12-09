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Баскетбол Спорт

Баскетболист Евгений Войтюк покидает "Самару"

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Контракт БК "Самара" с Евгением Войтюком расторгнут по обоюдному согласию.

Он присоединился к "Самаре" летом прошлого года и стал одним из героев победного похода в Кубке России.

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