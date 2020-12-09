В Самарской области подвели итоги самого масштабного бизнес-акселератора 2020 года

В столице региона состоялся финал акселератора Innovate Samara и Школы трекеров. Эта программа ускоренного развития для представителей малого и среднего бизнеса была организована по заказу и при поддержке регионального министерства экономического развития в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

"Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", - подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

"Столь масштабный акселерационный проект реализуется в регионе впервые. В программе Innovate Samara приняли участие 160 предпринимателей, среди которых были и предприниматели коммерческой направленности, и представители социального бизнеса, - поделился итогами проекта министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В обучение вошли не только теоретическая часть, но и практическое применение полученных знаний и инструментов в развитии своего дела. Многие участники финишировали с серьезными достижениями: стали увереннее себя чувствовать на рынке и понимать потребности клиентов, нашли новые ниши и создали новые торговые марки. Почти 80 выпускников акселератора отметили рост бизнес-показателей на 50-75%. Около 20 человек смогли увеличить их более чем на 100%", - добавил министр.

Еще одной особенностью программы стало отдельное направление по подготовке трекеров. Многие участники уже на завершающих этапах акселератора работали со своими коллегами в качестве специалистов по трекингу, то есть бизнес-наставников. В рамках акселератора новую профессию получили 60 предпринимателей. Теперь они смогут продолжить работу в качестве трекеров в проектах развития бизнеса, реализуемых в регионе. Участники уже в ходе обучения применяли знания и инструменты, с которыми их познакомили опытные эксперты проекта.

Финалом программы акселерации стал Демо-день, в ходе которого участники презентовали свои бизнес-проекты и инициативы в сфере социального предпринимательства. В финал вышли 16 проектов из самых разных сфер, которые были представлены на Демо-дне. Это в том числе производство ореховой пасты, туристические туры "Ульянкины прогулки", дизайнерские аксессуары из велосипедных шин - "Мастерская дизайнерской переработки "Вновь", автоматизированная платформа для заказов услуг погрузки/разгрузки "Эворкс", семейная клиника "Клиника Эль", строительство в г. Самаре эко-поселка Sosna Village на острове Соляный на реке Волге и др.

По словам участника программы, руководителя ООО "Торговый Дом "ДЕМЕТРА" Александра Копцева, в ходе обучения стало понятно, что представления предпринимателя о клиенте и подход к работе с ним не будут способствовать эффективным продажам. "Мы полностью перестроили маркетинг и продвижение - трекеры очень в этом помогли. Теперь видим, что клиент нас понимает, и продажи начали заметно расти", - поделился результатами финалист акселератора.