Банк "Открытие" добавил карты Visa в Кошелек Pay

Банк "Открытие" расширил возможности сервиса бесконтактной оплаты Кошелек Pay. Теперь в приложение "Кошелек" для оплаты смартфоном можно также загрузить карты международной платежной системы Visa.
Кошелек Pay доступен на устройствах с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и Huawei / Honor с технологией NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение "Кошелёк" из официального магазина производителя смартфона или мобильной ОС (Google Play Market, Huawei App Gallery), установить его и активировать в нем свои платежные карты.
"Кошелек Pay — одно из самых удобных приложений для ежедневных покупок. В него можно добавить не только банковские карты, но и дисконтные карты магазинов. Таким образом, для того, чтобы расплатиться за свои покупки и получить скидку (либо накопить баллы), достаточно иметь при себе только свой смартфон. Уверен, что наши клиенты с картами Visa по достоинству оценят удобство "Кошелька" и он будет пользоваться большой популярностью", — прокомментировал Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.