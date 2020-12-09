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ПСБ снижает ставки по кредитам до 2,5% годовых при исправном обслуживании долга

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ снизил ставки по кредитам наличными до 5,5% годовых при подключении финансовой защиты. При своевременной оплате заемщиком ежемесячных платежей ставка снижается на 1 процентный пункт ежегодно — максимально до 2,5% годовых.

Предложение действует для зарплатных клиентов, сотрудников оборонно-промышленного комплекса, военнослужащих и госслужащих.

Кредит наличными выдается без залога и поручительства на любые цели. В рамках этого предложения клиенты также могут рефинансировать потребительские кредиты, взятые в сторонних банках.

Для зарплатных клиентов действует упрощенная процедура оформления ­ без посещения офиса и подтверждения дохода. Достаточно подать заявку в мобильном банке, в течение пары минут она будет рассмотрена.

"Мы наблюдаем рост спроса на кредиты со стороны населения и хотим поощрить клиентов, которые ответственно подходят к своим обязательствам. Для них банк предлагает возможность постепенно снизить ставку до 2,5% — это самое выгодное предложение на рынке для массовых клиентов на данный момент", — заявил директор по разработке продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Ставка от 5,5% действует для кредитов на сумму от 700 тыс. до 3 млн рублей на срок от 1 года до 7 лет. При выборе клиентом кредита без страхования ставка составит от 9,8% годовых.

*Ставка 5,5% годовых в рублях доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (9,8% годовых в рублях — без подключения финансовой защиты) и при сумме кредита от 700 000 рублей до 3 000 000 рублей. При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3% (5,5%-3%=2,5%). Условия доступны по программе кредитования работников предприятий ОПК, военнослужащих, госслужащих, зарплатных и других клиентов банка. Срок кредитования — от 1 года до 7 лет. При сумме кредита от 50 000 рублей — ставка от 8,5% годовых в рублях действует при оформлении кредита с финансовой защитой (от 12.5% годовых в рублях — без подключения финансовой защиты). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробную информацию о потребительском кредите, об условиях снижения ставок, о тарифах, погашении кредита и требованиях к заемщикам можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой.
https://www.psbank.ru/Personal/Loans

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