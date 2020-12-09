Банк "Открытие" станет основным партнером Удмуртской Республики по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса

Решение было принято 8 декабря в ходе рабочей онлайн встречи президента-председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова и главы Удмуртской Республики Александра Бречалова. Таким образом расширяются масштабы сотрудничества банка с регионом, которые были определены в соглашении, заключенном в феврале 2019 года на инвестиционном форуме в Сочи.

"На сегодняшний день банк "Открытие" плотно взаимодействует с Удмуртской Республикой в части партнерства в работе с госсектором, в том числе в сфере развития предпринимательства, финансирования социальных и инфраструктурных проектов региона. И мы готовы в 2021 году эти направления сотрудничества развивать", — заявил Михаил Задорнов.

В ходе встречи Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подчеркнул, что банк является главным партнером бизнес акселератора, а также активно поддерживает предпринимателей.

По итогам встречи была достигнута договоренность об участии Удмуртии и субъектов МСП в онлайн бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса", который банк "Открытие" организует в феврале 2021 года.

На данный момент в 28 населенных пунктах Удмуртской республики работают 33 офиса дочерних компаний группы "Открытие", в том числе три офиса банка "Открытие" в Ижевске. В банке обслуживается почти 2000 представителей МСБ Удмуртии. Банк кредитует государственные и муниципальные предприятия региона, финансирует бюджеты муниципальных образований. В 2019–2020 гг. банк "Открытие" выступал партнером форума "Сделано в Удмуртии", нескольких волн бизнес-акселератора, конкурса "Мама предприниматель", оказал благотворительную помощь Муниципальному театру Удмуртской Республики "Молодой человек".