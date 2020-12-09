Леонид Симановский: Федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку региону

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету, депутат от Самарской области Леонид Симановский считает, что подписанный президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку региону.

Напомним, 8 декабря президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Бюджет был принят Госдумой 26 ноября и одобрен Советом Федерации 2 ноября. В 2021 году доходы бюджета запланированы в размере 18,8 трлн руб., расходы — 21,52 трлн руб., дефицит — 2,76 трлн руб. или 2,4% ВВП.

Депутат рассказал о том, что федеральный бюджет даст жителям Самарской области.

"В бюджете финансово обеспечены все приоритеты, определенные президентом в Послании Федеральному собранию и Указе о национальных целях до 2030 года. Бюджет на следующий год можно назвать полностью социально ориентированным, направленным на повышение качества жизни граждан. В первую очередь увеличены социальные расходы, расходы на здравоохранение и образование — вместе они составляют более 37% бюджетных расходов. Это почувствуют жители многих регионов, в том числе, Самарской области", — отметил Леонид Симановский.

Как сообщил депутат, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Из них 2,1 млрд руб. будет выделено в виде субсидий на выполнение региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, что, по словам депутата, крайне важно для борьбы с пандемией.

Поддержка Самарской области по социальным расходам увеличена в 1,3 раза до 5,5 млрд рублей. В том числе, в 2,5 раза до 1 млрд руб. увеличены субсидии на обеспечение бесплатного горячего питания в школах, в 1,4 раза до 2,9 млрд руб. — на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, в 2 раза до 196,3 млн руб. — на программы создания безопасных и комфортных условий в сфере социальных услуги. В 1,4 раза до 3,6 млрд руб. увеличена поддержка на выплаты при рождении первого ребенка, в 3 раза до 1,2 млрд руб. — на доплаты учителям за классное руководство, в 2 раза до 2,3 млрд руб. — на социальные выплаты безработным.

В рамках поддержки сферы образования в 2,6 раза до 256,2 млн руб. увеличены субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования. Очень важная поддержка будет оказана и в сфере экологии — почти в 6 раз до 2,3 млрд руб. увеличены субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод.

В целом, как уже сообщал Леонид Симановский трансферты области из федерального бюджета в виде субсидий и субвенций увеличены на следующий год на 12,3 млрд руб. до более 50 млрд рублей. На 2021 год эти средства распределены по более чем 100 направлениям поддержки.

В рамках отдельных направлений предусмотрено выделение средств на реконструкцию, строительство, капремонт более 50 важных для региона объектов. В их числе школы и детские сады, библиотеки, больницы, музеи, автодороги, канализационные и очистные сооружения, объекты питьевого водоснабжения, объекты инженерной инфраструктуры для жилого строительства в рамках развития сельских территорий Самарской области.

Также из федерального бюджета выделены необходимые 627,1 млн руб. на реконструкцию набережной в Автозаводском районе города Тольятти и дополнительные 1,57 млрд руб. на реконструкцию Дворца спорта в Самаре (всего 1,88 млрд рублей). По поводу этих двух объектов Леонид Симановский по просьбе губернатора области Дмитрия Азарова специально обращался с письмом в Минфин РФ, и Правительство согласилось с аргументами о необходимости выполнения реконструкции этих объектов в 2021 году.

"Бюджет-2021 должен начать работать без задержек уже с 1 января. Задача депутатов Госдумы и нашего Комитета по бюджету контролировать работу Правительства, федеральных ведомств — чтобы все обязательства перед регионами начали выполняться в соответствие с бюджетным планом, чтобы каждый бюджетный рубль вовремя дошел по назначению — до каждого человека, до каждого объекта. С этой целью в постановлении Госдумы о принятии бюджета мы поручили правительству принять до конца года все необходимые для эффективного исполнения бюджета нормативные акты и другие документы, провести все необходимые подготовительные процедуры.", — пояснил Леонид Симановский.