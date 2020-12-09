Россельхозбанк и "Газпром газомоторное топливо" закрепили договоренности о взаимодействии в сфере развития рынка ГМТ

АО "Россельхозбанк" и ООО "Газпром газомоторное топливо" — единый оператор по развитию рынка газомоторного топлива ПАО "Газпром" подписали Генеральное соглашение о расширении взаимодействия в области развития рынка газомоторного топлива в субъектах Российской Федерации.

В рамках соглашения стороны продолжат оказывать в 20 регионах приоритетного развития рынка газомоторного топлива взаимную консультативную поддержку, в том числе по вопросам участия банка в кредитовании инвестиционных проектов по созданию газозаправочной и сервисной инфраструктуры, приобретения или переоборудования на газомоторное топливо транспорта и оборудования, банковского финансирования приобретения газомоторного топлива, в том числе в рамках маркетинговых программ Общества.

По оценке экспертов банка, в настоящее время издержки субъектов агросектора на топливо составляет до 30% от общих затрат. С учетом ценовых преимуществ газомоторного топлива (КПГ/СПГ) разница в стоимости литра традиционного топлива (бензина или дизеля) и кубометра метана позволяет снизить эти затраты в более чем 2 раза.

"Поддержка аграриев Россельхозбанком давно вышла за рамки предоставления только финансовых услуг. Банк принимает активное участие в программах и проектах развития российского агробизнеса качественно нового уровня. Использование экологичного и нового для сельхозтоваропроизводителей газомоторного топлива позволяет существенно сократить затраты и вложить сэкономленные средства в развитие бизнеса, повышая его рентабельность и сохраняя экологию сельских территорий", — отметил Денис Константинов, заместитель председателя Правления АО "Россельхозбанк".

"Мы с большим оптимизмом смотрим на аграрный сектор и уверены, что аграрии могут стать одним из ключевых столпов газомоторного рынка России, причем с заметными выгодами для себя. Переход на метан позволит не только значительно экономить на топливе, но и на обслуживании техники: поскольку природный газ не образует отложений в топливной системе и не смывает масляную пленку со стенок цилиндров, тем самым снижая трение и уменьшая износ двигателя. Также экологичность газомоторного топлива будет способствовать сокращению объема выбросов СО 2 в сельскохозяйственном секторе. Таким образом, налаживание взаимовыгодного сотрудничества с аграриями даст возможность обеим сторонам заложить потенциал для роста. Содействовать этому в значительной степени будет наше взаимодействие с Россельхозбанком", — заявил Тимур Соин, генеральный директор ООО "Газпром газомоторное топливо".

АО "Россельхозбанк" и ООО "Газпром газомоторное топливо" начали сотрудничество по развитию рынка газомоторного топлива в 2018 году. Банк реализовал проект по адаптации кредитных продуктов Группы банка для участников рынка газомоторного топлива — как для юридических, так и для физических лиц. Продуктовая линейка Группы РСХБ предусматривает возможность инвестиционного и оборотного финансирования (кредиты, лизинг, страхование) на цели развития газозаправочной и сервисной инфраструктуры — строительство АГНКС1 и КриоАЗС, ПАГЗ, а также приобретения и/или переоборудования на газомоторное топливо (КПГ/СПГ) транспорта, техники, оборудования, закупки газомоторного топлива.

Для сельхозтоваропроизводителей и субъектов малого и среднего бизнеса предусмотрена возможность предоставления заемных средств на льготных условиях в рамках государственных программ Минсельхоза России и Минэкономразвития России.