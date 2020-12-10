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Футбол Спорт

Агент: "Сергеев никуда не собирается уходить из "Крыльев Советов"

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Юрий Штромбергер, агент нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, заявил, что его клиент не собирается менять команду до конца сезона, пишет sport24.ru.

Ранее СМИ писали, что Сергеевым интересуется "Локомотив". 

"Локомотив" интересуется Ваней? Нет, Ваня никуда не собирается уходить из "Крыльев". Мы только подписали контракт. Могу сказать, что до конца сезона он точно останется в "Крыльях". С другими клубами вообще не общались. "Химки"? Повторюсь, это все на уровне слухов", — сказал Штромбергер.

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