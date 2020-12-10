16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Баскетбольная "Самара" проиграла Темп-СУМЗ-УГМК - 87:88 Баскетболист Евгений Войтюк покидает "Самару" БК "Самара" завершил выездную серию победой над "Уфимцем" БК "Самара" обыграл ЦСКА-2 - 96:72 Баскетболисты "Самары" обыграли "Руну" - 85:82

Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" проиграла Темп-СУМЗ-УГМК - 87:88

РЕВДА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В драматичной концовке самарцы уступили в первом матче полуфинала Кубка в Ревде.

Стартовый отрезок благодаря попаданиям Александра Винника, Владимира Пичкурова и Антона Глазунова остался за самарцами: 6:2 после двух с половиной минут. Затем Пичкуров и Глазунов положили по трехе — наша команда держалась на расстоянии в 4-6 очков. А стоило хозяевам в концовке первого периода подобраться в счете вплотную — Даниил Аксенов точными штрафными и трехочковым вернул задел в "+6".

А в начале второй четверти взорвался Алексей Нестеров: поставил сверху, добил из-под кольца и был точен издали. Его порыв поддержал Игорь Смыгин, после штрафных которого разница впервые достигла 10 очков (30:20). Несколько минут наша команда отбивала попытки хозяев переломить игру, а за четыре минуты до большого перерыва тот же Смыгин трехой довел преимущество до "+13" (41:28). Но за оставшееся время соперник сумел отыграть две трети своего оставания: 44:39 после первой половины.

Третью десятиминутку точной атакой открыли "заводчане", но Владимир Пичкуров, Виталий Лютыч и Максим Дыбовский за минуту вернули разницу к 10-очковому рубежу (51:41). И еще за две минуты до завершения периода самарцы вели те же "+10" (57:47) — но вновь концовка четверти осталась за хозяевами, выигравшими отрезок 8:0. В начале же заключительной четверти ревдинцы и вовсе вырвались вперед (57:58).

Хозяева устремились наращивать преимущество. Но у самарцев разошелся Игорь Смыгин. Во многом его усилиями удавалось не отпустить соперника очень далеко, хотя отставание доходило до 5-6 очков. Развязка же матча наступила даже не на последней минуте — на последних мгновениях.

Антон Глазунов за 7 секунд до финальной сирены вроде бы уже принес нашей команде победу: 87:86. Но хозяева одновременно с сиреной успели в буквальном смысле затолкать мяч в кольцо, оставив матч за собой.

87:88 — первое поражение "Самары" в сезоне.

Победитель противостояния определится по сумме двух матчей. Ответный поединок состоится в Самаре 27 декабря.

Гид потребителя

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3