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Экология Общество

Денис Волков дал старт созданию в Тольятти системы общественного мониторинга воздуха

ТОЛЬЯТТИ. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 декабря в мэрии Тольятти состоялась пресс-конференция, посвященная состоянию атмосферного воздуха в городе. В рамках мероприятия эксперт по экологической тематике, директор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков дал старт созданию в автограде общественной системы мониторинга воздуха. Для этих целей он приобретет и передаст общественности двадцать специализированных мобильных датчиков "Аиралаб Рус".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

"Очень большую роль в вопросе сохранения экологии играет мониторинг — без точной, всесторонней диагностики, мы просто не сможем правильно определять источники загрязнения. Для Тольятти была куплена мобильная эколаборатория, кроме того — я сейчас добиваюсь выделения дополнительных 30 миллионов рублей из бюджета Самарской области на развитие стационарных постов мониторинга воздуха, но этого недостаточно — нужна также и независимая система мониторинга атмосферного воздуха. Сегодня мы пообщались с Иваном Петровым из компании "Аиралаб Рус", напомню, что это тольяттинская компания, резидент "Жигулевской долины". Я принял решение приобрести у них 20 мобильных датчиков для мониторинга воздуха и покрыть затраты компании на техническую поддержку и создание электронной системы наблюдения. Проще говоря, компания не только установит в городе датчики, но и разработает интернет-площадку, на которой любой человек сможет отслеживать ситуацию с выбросами", — пояснил Волков.

Места, где эти датчики лучше разместить, будут выбраны совместно с представителями городских экоактивистов. Денис Волков также призвал предприятия и социально-ответственный бизнес сделать свой посильный вклад в развитие общественного экологического мониторинга, ведь она будет тем эффективнее, чем больше датчиков будет установлено в Тольятти.

"Кроме того, я неоднократно призывал к принятию экологического стандарта, который должны подписать все промышленные предприятия Самарской области. Это свод правил, которому они должны следовать, чтобы не нанести вред экологии. Уже проведены первые переговоры с компаниями, которые позитивно отозвались на данную инициативу", — заключил Волков.

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