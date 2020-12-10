РЖД сократили скидку на перевозку нефтепродуктов для самарских НПЗ "Роснефти"

Правление ОАО РЖД продлит для Самарской группы НПЗ скидку на перевозку нефтепродуктов по железной дороге на 10 лет, но при этом снизит ее с действующих до конца года 18% до 10,9%, пишет "КоммерсантЪ".

Скидка была дана на условиях перевозки с этой группы НПЗ по железной дороге не менее 10,6 млн тонн нефтепродуктов в год.

"Роснефть" выказывала недовольство ценами на транспортировку нефти и нефтепродуктов на фоне снижения мировых цен на нефть. Глава компании Игорь Сечин в мае в ходе встречи с президентом РФ просил снизить тарифы естественных монополий. Тогда Владимир Путин поручил проработать возможность введения "Транснефтью" и ОАО РЖД спецтарифов на время действия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Обращаясь в ОАО РЖД за скидками, "Роснефть" попросила сохранить их до 2030 г. на текущем уровне, а также распространить на перевозки на припортовые станции безотносительно того, куда дальше отправляется продукт. Также компания просила дать отдельную скидку в размере 38% на дополнительные объемы экспортных перевозок. В случае с Самарской группой "Роснефть" хотела изменить структуру гарантии, поставив ее в зависимость от расстояния перевозки (более 1,3 тыс. км), включить в гарантированные объемы нефтяной кокс и т. п.

В итоге скидку Самарской группе НПЗ сократили, но остальные предложения "Роснефти" были, по информации издания, приняты. В ОАО РЖД от комментариев отказались, в "Роснефти" не ответили на запрос.