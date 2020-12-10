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РЖД сократили скидку на перевозку нефтепродуктов для самарских НПЗ "Роснефти"

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Правление ОАО РЖД продлит для Самарской группы НПЗ скидку на перевозку нефтепродуктов по железной дороге на 10 лет, но при этом снизит ее с действующих до конца года 18% до 10,9%, пишет "КоммерсантЪ".

Скидка была дана на условиях перевозки с этой группы НПЗ по железной дороге не менее 10,6 млн тонн нефтепродуктов в год.

"Роснефть" выказывала недовольство ценами на транспортировку нефти и нефтепродуктов на фоне снижения мировых цен на нефть. Глава компании Игорь Сечин в мае в ходе встречи с президентом РФ просил снизить тарифы естественных монополий. Тогда Владимир Путин поручил проработать возможность введения "Транснефтью" и ОАО РЖД спецтарифов на время действия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Обращаясь в ОАО РЖД за скидками, "Роснефть" попросила сохранить их до 2030 г. на текущем уровне, а также распространить на перевозки на припортовые станции безотносительно того, куда дальше отправляется продукт. Также компания просила дать отдельную скидку в размере 38% на дополнительные объемы экспортных перевозок. В случае с Самарской группой "Роснефть" хотела изменить структуру гарантии, поставив ее в зависимость от расстояния перевозки (более 1,3 тыс. км), включить в гарантированные объемы нефтяной кокс и т. п.

В итоге скидку Самарской группе НПЗ сократили, но остальные предложения "Роснефти" были, по информации издания, приняты. В ОАО РЖД от комментариев отказались, в "Роснефти" не ответили на запрос.

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