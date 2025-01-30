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Транспорт Транспорт и связь

Высокоскоростную железную дорогу собираются продлить до Самары

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев рассказал о перспективах запуска высокоскоростного железнодорожного сообщения в Самарской области. По его словам, планы есть, но долгосрочные.

Фото: Александра Ламзина

"Утверждена стратегия развития высокоскоростного движения. Ей определена приоритетность. Сейчас приступили к строительству участка Москва — Санкт-Петербург. Это первый проект, который реализует компания РЖД вместе с группой компаний по концепционному соглашению. Следующим этапом определена Москва — Казань с продлением до Екатеринбурга. Горизонт планирования — 2036 год. Затем планируются построить ответвления от веток Москва — Казань и Москва — Екатеринбург до Самары и Уфы. Также стратегия предусматривает организацию скоростного сообщения по маршрутам Самара — Саранск и Самара — Пенза", — рассказал Вячеслав Дмитриев на пресс-конференции в четверг, 30 января.

По его словам, реализация планов будет зависеть от развития высокоскоростного движения и грузопотока, который сложится на тот момент.

"Российские железные дороги также проектируют новый подвижной состав, который сможет ездить со скоростью 400 км в час. По сути, такого высокоскоростного подвижного состава не было никогда", — отметил начальник КбшЖД.

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