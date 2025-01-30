Высокоскоростную железную дорогу собираются продлить до Самары

Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев рассказал о перспективах запуска высокоскоростного железнодорожного сообщения в Самарской области. По его словам, планы есть, но долгосрочные.
"Утверждена стратегия развития высокоскоростного движения. Ей определена приоритетность. Сейчас приступили к строительству участка Москва — Санкт-Петербург. Это первый проект, который реализует компания РЖД вместе с группой компаний по концепционному соглашению. Следующим этапом определена Москва — Казань с продлением до Екатеринбурга. Горизонт планирования — 2036 год. Затем планируются построить ответвления от веток Москва — Казань и Москва — Екатеринбург до Самары и Уфы. Также стратегия предусматривает организацию скоростного сообщения по маршрутам Самара — Саранск и Самара — Пенза", — рассказал Вячеслав Дмитриев на пресс-конференции в четверг, 30 января.
По его словам, реализация планов будет зависеть от развития высокоскоростного движения и грузопотока, который сложится на тот момент.
"Российские железные дороги также проектируют новый подвижной состав, который сможет ездить со скоростью 400 км в час. По сути, такого высокоскоростного подвижного состава не было никогда", — отметил начальник КбшЖД.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.