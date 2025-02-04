Дептрас проиграл суд против ликвидируемого МП "Пассажиравтотранс"

Региональный арбитраж вынес решения по двум искам департамента транспорта Самары против муниципального предприятия "Пассажиравтотранс". Ведомство требовало с МП 29,1 млн рублей.

Как поясняли Волга Ньюс в дептрансе, иски направлены на взыскание задолженности прошлых лет. Она складывается из субсидий, которые не были закрыты отчетными документами.

Согласно материалам суда, МП получало деньги от городской администрации в целях предупреждения банкротства. Потратить их можно было на обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг, погашение долгов, перечисление зарплат и обязательных платежей. Но, как заявили в департаменте, выяснилось, что часть средств "Пассажиравтотранс" направил на иные цели. Поэтому предприятие не смогло подтвердить достижение значения результатов предоставления субсидии.

Однако во время процесса МП удалось доказать, что деньги были потрачены на погашение кредитов и оплату услуг, в том числе коммунальных. Поэтому суд отказал в удовлетворении иска департамента.

Тем не менее, МП "Пассажиравтотранс" сейчас проходит процедуру ликвидации. Хотя рассматривалась возможность сохранения "Пассажиравтотранса" в составе другого юридического лица — муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление". На этом фоне ТТУ даже произвело закупку новых автобусов. Правда, впоследствии правоохранители возбудили уголовные дела в отношении замглавы департамента транспорта и директора ТТУ Михаила Ефремова.