16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дептрас проиграл суд против ликвидируемого МП "Пассажиравтотранс" Для Самары могут закупить скоростные электрички "Финисты" Высокоскоростную железную дорогу собираются продлить до Самары Начальник КбшЖД: запуск электричек в аэропорт Курумоч обойдется в 20 млрд рублей Оплата "улыбкой": в самарском метро проезд теперь можно оплатить по биометрии

Транспорт Транспорт и связь

Дептрас проиграл суд против ликвидируемого МП "Пассажиравтотранс"

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 104
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональный арбитраж вынес решения по двум искам департамента транспорта Самары против муниципального предприятия "Пассажиравтотранс". Ведомство требовало с МП 29,1 млн рублей.

Фото: Александра Ламзина

Как поясняли Волга Ньюс в дептрансе, иски направлены на взыскание задолженности прошлых лет. Она складывается из субсидий, которые не были закрыты отчетными документами.

Согласно материалам суда, МП получало деньги от городской администрации в целях предупреждения банкротства. Потратить их можно было на обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг, погашение долгов, перечисление зарплат и обязательных платежей. Но, как заявили в департаменте, выяснилось, что часть средств "Пассажиравтотранс" направил на иные цели. Поэтому предприятие не смогло подтвердить достижение значения результатов предоставления субсидии.

Однако во время процесса МП удалось доказать, что деньги были потрачены на погашение кредитов и оплату услуг, в том числе коммунальных. Поэтому суд отказал в удовлетворении иска департамента.

Тем не менее, МП "Пассажиравтотранс" сейчас проходит процедуру ликвидации. Хотя рассматривалась возможность сохранения "Пассажиравтотранса" в составе другого юридического лица — муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление". На этом фоне ТТУ даже произвело закупку новых автобусов. Правда, впоследствии правоохранители возбудили уголовные дела в отношении замглавы департамента транспорта и директора ТТУ Михаила Ефремова.

"Пассажиравтотранс" был единственным муниципальным автобусным перевозчиком. Он перестал работать в 2018 году из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк передали в аренду ООО "СамараАвтоГаз". Компания начала обслуживать муниципальные автобусные маршруты и делает это до сих пор. Перевозчика связывали с бизнесменом, бывшим министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области и депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. В 2021 году компания перешла под контроль московского перевозчика "Ранд-Транс". При этом учредителями организации значатся физические лица — Александр Судаков и Усман Джамбулатов.  

 

 

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2