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Транспорт Транспорт и связь

Дептранс подал в суд на ликвидируемое МП "Пассажиравтотранс"

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент транспорта подал два иска против муниципального предприятия "Пассажиравтотранс" на общую сумму 29,1 млн рублей. Представители ведомства пояснили Волга Ньюс, что же стало причиной.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Иски направлены на взыскание задолженности прошлых лет. Она складывается из субсидий, которые не были закрыты отчетными документами. Учитывая, что сегодня МП "ПАТ" не обслуживает маршруты общественного транспорта, решение этого вопроса не скажется на транспортном обслуживании города", - пояснили Волга Ньюс в дептрансе.

Между тем "Пассажиравтотранс" продолжают готовить к ликвидации. По информации департамента, решение будет принято до конца 2024 года. Площадки МП на Блюхера и Пугачевской, автобусы передадут в департамент управления имуществом. 

Ранее рассматривалась возможность сохранения "Пассажиравтотранса" в составе другого юридического лица - муниципального предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление". Этому МП хотели передать и все имущество.

На этом фоне ТТУ даже произвело закупку новых автобусов. Правда, впоследствии правоохранители возбудили уголовные дела в отношении замглавы департамента транспорта и директора ТТУ Михаила Ефремова.

"Пассажиравтотранс" был единственным муниципальным автобусным перевозчиком. Он перестал работать в 2018 году из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк передали в аренду ООО "СамараАвтоГаз". Компания начала обслуживать муниципальные автобусные маршруты и делает это до сих пор. Перевозчика связывали с бизнесменом, бывшим министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области и депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. В 2021 году компания перешла под контроль московского перевозчика "Ранд-Транс". При этом учредителями организации значатся физические лица - Александр Судаков и Усман Джамбулатов. 

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