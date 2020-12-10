Зайдет ли дело Игрушкина в суд с третьего раза?

В среду, 9 декабря, в Самарском районном суде Самары началось было рассмотрение уголовного дела бывшего начальника регуправления "Почты России" Артура Игрушкина. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Однако федеральный судья Анна Давыдова приняла решение вернуть дело областному прокурору для исправления недостатков в обвинении.

Напомним, предварительное следствие против Игрушкина около двух с половиной лет вела федеральная служба безопасности. Ему вменяют два эпизода злоупотребления должностным положением, которые относятся к преступлениям средней тяжести. Один из эпизодов — использование труда сотрудников из подведомственного подразделения почты для строительства собственного загородного дома.

"Это уже вторая неудачная попытка рассмотреть дело по существу, — пояснил изданию адвокат обвиняемого Андрей Карномазов. — В марте здесь же, в Самарском районном суде, я ходатайствовал о возвращении дела прокурору в связи с существенными недостатками в обвинении, препятствующими рассмотрению дела. Но при повторном направлении дела в суд вновь обнаружил в обвинении такие ошибки, с которыми рассматривать дело в суде невозможно".

По словам Карномазова, защита не старается затянуть процесс, но уголовное дело должно быть рассмотрено в строгом соответствии с законом и, если в обвинении усматриваются грубые ошибки, препятствующие дальнейшему правильному разрешению дела, обязанностью защитника является своевременное реагирование на них.