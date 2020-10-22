Кассация не будет рассматривать жалобу на направление дела Артура Игрушкина в прокуратуру

Шестой кассационный суд общей юрисдикции отказал в рассмотрении жалобы бывшего главного почтовика Самарской области Артура Игрушкина на постановление Самарского райсуда от 14 мая о возвращении уголовного дела прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения. Об этом сообщили в суде.

Напомним, бывшего директора УФПС региона — филиала ФГУП "Почта России" Артура Игрушкина обвиняли в двух эпизодах превышения полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Первые жалобы на него подали подчиненные в 2017 году. Потерпевшие рассказывали, что начальник заставлял их работать "как рабов" на строительстве своего дома. После служебной проверки Игрушкина уволили, а ФСБ возбудила уголовное дело.

Вскоре всплыла еще одна история, которая легла в основу второго уголовного дела. По версии следствия, в феврале 2017 г. Игрушкин продал супруге служебную Toyota Camry по заниженной цене — 180 тыс. рублей. Ущерб, причиненный организации, составил около 400 тыс. рублей.

14 мая Самарский райсуд решил вернуть уголовное дело прокурору для устранения недостатков.

Прокуратура пыталась обжаловать это решение, но апелляционная инстанция областного суда оставила постановление районного суда без изменения.

В сентябре адвокат направил кассационную жалобу в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. 14 октября кассационный суд отказал в рассмотрении жалобы.