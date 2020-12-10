В СГЭУ открылась выставка, посвященная 100-летию плана ГОЭЛРО

Ровно век назад был принят план государственной электрификации России — ГОЭЛРО. Для решения его амбициозных задач стране потребовалось много экономистов-профессионалов — и потому в 1931 году был создан Средневолжский планово-экономический институт, сегодня известный как Самарский государственный экономический университет. Именно поэтому 90-летие вуза, которое будут отмечать в следующем 2021 году, началось с празднования 100-летия плана ГОЭЛРО, которому посвящена открывшаяся в СГЭУ выставка "Люди света. Российский ответ на вызовы технологических революций ХХ века".

Плюс электрификация всей страны

Выставкой, посвященной 100-летию Плана ГОЭЛРО, СГЭУ открывает ряд мероприятий, посвященных своему 90-летию. Собранная экспозиция стала итогом масштабного проекта, который подготовили и реализовали преподаватели и студенты СГЭУ, и который был поддержан российским фондом "История Отечества". В стенах Самарского государственного экономического университета выставка будет работать с 9 по 15 декабря, а с 16 по 21 декабря 2020 года ее можно будет посмотреть в Самарской областной универсальной библиотеке (СОУНБ).

На выставке посетители смогут увидеть, как рождалась идея использования силы электричества, как она развивалась, как появился единый государственный план электрификации России, и как он был реализован в общенациональном масштабе. По QR-коду желающие смогут перейти на сайт экспозиции и познакомиться с ней в текстовом, визуальном и аудиоформате.

"Для СГЭУ тема 100-летия ГОЭЛРО знаковая, поскольку именно принятие этого плана повлекло за собой создание Государственной общеплановой комиссии РСФСР, а это, в свою очередь, породило потребность в кадрах для перехода к новой экономической политике и плановому хозяйству. В стране стали открываться вузы, готовящие соответствующих специалистов — в том числе и в Самаре, осенью 1921 года. Так что это событие изменило не только историю страны, но и дало старт высшему экономическому образованию в нашей области", — рассказала на церемонии открытия выставки ректор СГЭУ Светлана Ашмарина.

Затем слово взяла доктор исторических наук, профессор кафедры теории права и философии Наиля Тагирова, которая прочитала собравшимся мини-лекцию о том, как в декабре 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов был принят план ГОЭЛРО — по сути, первый не только в РСФСР, но и в Европе сценарий технологической революции, перестройки на основе внедрения новых технологий не только экономики, но и всего общества. В 1920-е годы это была очень смелая и амбициозная программа даже для Европы — не случайно писатель-фантаст Герберт Уэллс, побывавший в 1920 году в нашей стране, назвал Ленина, нарисовавшего ему картину всеобщей электрификации за 10-15 лет, "кремлевским мечтателем". Однако специально приглашенный в СССР уже в 1934 году, Уэллс был потрясен тем, как изменилась страна за это время.

Люди, изменившие нашу жизнь

Ровно сто лет назад, когда Россия находилась в хозяйственной разрухе после гражданской войны, в условиях продовольственного голода и эпидемий, ученые, инженеры, строители, политики, объединенные идеей электрификации, смогли предложить стране и ее народу вдохновляющую идею, фантазию, мечту, ставшую реальностью. На этом пути было много трудностей и успехов, новаций и трагедий. Этим людям посвящена передвижная выставка.

По словам Наили Тагировой, сама идея родилась год назад, когда преподаватели рассуждали о том, как рассказывать студентам о плане ГОЭЛРО. Ведь то, к чему мы давно привыкли — включать ноутбук утром, а свет вечером, общаться с помощью Интернета и мобильных гаджетов — каких-то всего сто лет назад было фантастикой. Как смогли люди сделать нечто настолько масштабное, что перевернуло жизнь всего человечества? И что это были за люди? Например, "крестный отец ГОЭЛРО", первый руководитель Госплана Глеб Кржижановский, основатель и руководитель Энергетического института РАН СССР. Многие ли самарцы знают, что он наш земляк — родился тут, жил и учился до 17 лет? А ведь в нашем городе нет даже улицы его имени (только в области в поселке Волжском Красноярского района)…

Именно интерес к судьбам тех "людей света", кто создавал сперва план, а затем реализовывал его в жизнь, захватил и преподавателей, и студентов — они увлеченно работали, поняв, что их "находки" выходят далеко за рамки занятий университетского курса. И потому появилась идея оформить результаты исследований как отдельный проект.

Светлана Ашмарина, ректор СГЭУ:

— Организация такой выставки — сразу и в реальном, и в виртуальном пространстве — стало для нас первым опытом подобного рода, очень интересным и перспективным. Ее открытие начинает нашу программу празднования 90-летия со дня основания вуза. В следующем году запланировано много таких событий — международные конференции, информационные проекты, мультимедийные мероприятия. В них будут участвовать представители ведущих университетов-партнеров из-за рубежа, с которыми СГЭУ постоянно сотрудничает.

Наиля Тагирова, профессор кафедры теории права и философии СГЭУ:

— Коллектив преподавателей-историков и студентов-волонтеров СГЭУ в содружестве с Российским государственным архивом в Самаре и областной универсальной научной библиотекой провели большую поисковую работу. В архивах и библиотеках города мы по крупицам собирали информацию об основных работниках комиссии ГОЭЛРО — ведущих разработчиках первого в мире инновационного плана технологического переустройства национальной экономики. Студенты подготовили презентации и записали аудио-подкасты об этих людях. Был создан каталог выставки, разработаны стенды, сделан сайт, на котором можно познакомиться с текстовой и электронной версией проекта "Люди света".