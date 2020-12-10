В мобильном приложении банка "Открытие" для iOS клиентам стали доступны ПИФы УК "Открытие"

Оформление паевых инвестиционных фондов управляющей компании "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") реализовано в разделе "Инвестиции" мобильного приложения для iOS. Таким образом, в мобильном приложении банка "Открытие" теперь представлена вся линейка инвестиционных продуктов УК "Открытие" — ПИФы, стратегии доверительного управления, договоры на ведение ИИС. Пройдя простую процедуру профилирования в приложении, клиенты могут подобрать и приобрести инвестиционный продукт в зависимости от своих финансовых целей.

Оформить паевые инвестиционные фонды можно в разделе "Инвестиции" мобильного приложения для iOS банка "Открытие".

Клиентам доступны паи семи открытых ПИФов под управлением УК "Открытие". Каждый из фондов отличается по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, стоимости инвестиционного пая, доходности и степени риска. УК "Открытие" предлагает широкую линейку ПИФов, в состав которых входят акции и облигации российских и иностранных компаний.

В мобильном приложении также публикуется информация по каждому фонду и указаны его основные параметры, рекомендуемый срок и валюта инвестирования. Клиентам доступны отслеживание динамики стоимости пая онлайн и ежемесячные аналитические обзоры рынка.

Процедура оформления ПИФов в мобильном приложении проходит полностью в режиме онлайн: комплект документов можно подписать с помощью кода подтверждения из смс, а средства переводятся без комиссии со счета в банке.

Минимальная сумма инвестирования при покупке ПИФов УК "Открытие" в мобильном приложении банка "Открытия" составляет 1000 рублей, докупить паи можно на сумму от 100 рублей.

Ранее в 2020 году функционал по оформлению инвестиционных продуктов управляющей компании — ПИФов, стратегий доверительного управления и ИИС — был реализован в интернет-банке "Открытия".

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие":

"Наша главная задача — сделать процесс инвестирования максимально доступным и комфортным. Благодаря интеграции с банком "Открытие", клиенты получили онлайн доступ к одному из самых понятных и эффективных финансовых инструментов — паевым инвестиционным фондам. ПИФы, представленные в линейке управляющей компании "Открытие", отличаются по классам активов и инвестиционной стратегии. Это позволит клиентам банка подобрать фонд исходя из личных финансовых целей и аппетита к риску".

Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие":

"Оформление финансовых продуктов онлайн пользуется растущим спросом среди наших клиентов. Наиболее популярный дистанционный канал — мобильное приложение "Открытия". Теперь в нем доступны и ПИФы. Инвестиции в ценные бумаги становятся все более актуальными на фоне падающих ставок по классическим сберегательным продуктам. А стать инвестором и получить возможность заработать на ценных бумагах в "Открытии" можно в несколько кликов, где бы вы ни находились".