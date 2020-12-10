Россельхозбанк открыл обновленный офис в Безенчуке

На церемонии присутствовали глава Безенчукского района Владимир Аникин, финансовый директор крупнейшего фермерского хозяйства "Скорпион" Ф.В.Губарев и военный комиссар Безенчукского района Виктор Дементьев. С этого дня клиенты Самарского филиала Россельхозбанка будут обслуживаться в новом современном офисе по адресу: поселок городского типа Безенчук, ул. Советская, 95б.

В центре поселка, в шаговой доступности от нового офиса, расположено большинство крупных организаций по социальному обслуживанию населения, что делает посещение офиса очень удобным.

Новый офис РСХБ оборудован в соответствии с требованиями всех стандартов качества: современный интерьер, комфортная зона ожидания, удобная навигация, электронная очередь, банкомат, работающий в режиме 24/7. Это первый офис подобного формата в Безенчуке, где физические и юридические лица могут получить весь комплекс банковских услуг. Для корпоративных клиентов доступны расчетное и кассовое обслуживание, инвестиционные, кредитные программы, валютно-обменные операции, размещение денежных средств и зарплатные проекты.

"В рамках участия в реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий Россельхозбанк особое внимание уделяет обеспечению населения доступными финансовыми услугами. Безенчукский район является одним из стратегических аграрных районов области, и активная работа, которую проводит Россельхозбанк в рамках данной программы, дает свои положительные результаты, - комментирует директор Самарского РФ Раиль Багдалов. - Сегодня дополнительный офис в поселке городского типа Безенчук занимает прочные позиции на рынке финансовых услуг района: клиентами офиса являются более тысячи физических и свыше 100 юридических лиц. Открытие нового офиса после реновации повышает качество обслуживания и позволит жителям поселка совершать все виды банковских операций в комфортных условиях. Нашими специалистами обеспечивается высокий уровень оказания услуг, и мы надеемся, что клиенты будут удовлетворены сервисом, который достойно дополнит все возможности, предлагаемые РСХБ. Значительно улучшились и условия труда для наших сотрудников, что положительно отражается на качестве обслуживания".