Тольяттинцы приняли карту влажности за снимок выбросов с орбиты

С 4 по 7 декабря, когда Тольятти был охвачен туманом и смогом, в соцсетях шло активное обсуждение снимка, сделанного со спутника. На нем виден город и какие-то выделения из труб в промзоне Центрального района. Люди были уверены, что с космоса зафиксировали нарушителя, который травит жителей химией.
Как заверяет главный гидрометеоролог Надежда Карпасова, к выбросам предприятий картинка не имеет никакого отношения.
По ее словам, это съемка со спутника, который является проектом европейского космического агентства. Объект пролетает над нашей территорией с периодичностью в один — два дня. "Это не данные об источниках загрязнений. Это карта влажности, сделанная со спутника, где внизу приведены соответствующие метеоданные, в том числе о температуре", — заявила она.