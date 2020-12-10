Тольяттинцы приняли карту влажности за снимок выбросов с орбиты

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С 4 по 7 декабря, когда Тольятти был охвачен туманом и смогом, в соцсетях шло активное обсуждение снимка, сделанного со спутника. На нем виден город и какие-то выделения из труб в промзоне Центрального района. Люди были уверены, что с космоса зафиксировали нарушителя, который травит жителей химией.