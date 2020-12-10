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Экология Общество

Тольяттинцы приняли карту влажности за снимок выбросов с орбиты

ТОЛЬЯТТИ. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 4 по 7 декабря, когда Тольятти был охвачен туманом и смогом, в соцсетях шло активное обсуждение снимка, сделанного со спутника. На нем виден город и какие-то выделения из труб в промзоне Центрального района. Люди были уверены, что с космоса зафиксировали нарушителя, который травит жителей химией.

Как заверяет главный гидрометеоролог Надежда Карпасова, к выбросам предприятий картинка не имеет никакого отношения. 

По ее словам, это съемка со спутника, который является проектом европейского космического агентства. Объект пролетает над нашей территорией с периодичностью в один — два дня. "Это не данные об источниках загрязнений. Это карта влажности, сделанная со спутника, где внизу приведены соответствующие метеоданные, в том числе о температуре", — заявила она.

Гид потребителя

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