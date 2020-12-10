Тольятти несколько дней охватывали мгла, исполинский циклон и радиационный туман

В воздухе Тольятти на прошлой неделе жители наблюдали густой туман и резкий кисловатый запах химии. Эти явления тольяттинцы принимали за мощные выбросы и жаловались в соцсетях на тошноту, дискомфорт в глазах, в горле, на проблемы с дыханием.

В связи с этим 9 декабря в администрации на ул. Белорусской, 33 состоялась расширенная пресс-конференция. В ней принимали участие не только журналисты из Тольятти и Самары, но и блогеры, а также экоактивисты. На их вопросы отвечали "профильные" чиновники и эксперты. Мероприятие организовали по поручению главы города Сергея Анташева.

Как сообщили в администрации, поводом для встречи послужило желание властей пояснить происхождение пахучих туманов, окутывавших город с 4 по 7 декабря, а также необходимость развеять мифы.

Пояснения о том, откуда взялся туман и запах, попыталась дать глава тольяттинской специализированной гидрометобсерватории Надежда Карпасова. Она сказала, что период НМУ был объявлен с вечера 30 ноября, но ограничения потребовали тогда только с предприятий первой категории.

"С первого по шестое декабря Тольятти с западной его периферии и в центральной части находился под влиянием исполинского антициклона, пришедшего с Казахстана. Отмечалась тихая сухая морозная погода. Было дано предупреждение об аномально холодной погоде: понижении температуры, которая установилась на более чем девять градусов ниже климатической нормы. Относительная влажность воздуха при этом оказалась на уровне 80-90%, а ветер в 92% случаев имел среднюю скорость 0,1 м в секунду", — рассказывала главный синоптик.

По ее данным, к 9 декабря штиль в городе длился уже десятые сутки. Однако, режим НМУ для всех остальных источников выбросов установили только 5 декабря, на второй день действия тумана.

"По данным нашей метеостанции, 2, 3 и 4 декабря в городе отмечалась мгла, — рассказывала Карпасова. — Это сильное помутнение воздуха, которое возникает за счет взвешенных частичек пыли, гари, дыма и копоти. 4, 5 и 6 декабря в Тольятти наблюдался радиационный туман, так называемый туман выхолаживания. Причиной его происхождения служит сильное охлаждение поверхности земли ночью, которое передается в воздушный слой, который перенасыщен влагой".

Она сообщила, что были мощные приземные инверсии температуры в атмосферном воздухе, которые затронули воздушный слой толщиной в 1,5 км и не давали развеиваться примесям, задерживая их в себе. Почему возникла эта ситуация? Карпасова сказала, что накопление загрязняющих веществ в воздухе шло с 30 ноября и к 5 декабря достигло пика. Затем выбросы никуда не перемещались, а растекались. Помимо того, что появился туман из-за повышенной влажности воздуха, этот показатель был еще больше в Центральном районе. Оказывается, заводы Северного промузла в ходе своей деятельности производят пар. "Природный туман, плюс дополнительная влажность, на которую наложились выбросы, которые не смогли рассеяться. Вот и получилась застойная ситуация. Исполинский антициклон в районе Средней Волги до сих пор не уступает своих позиций", — констатировала Надежда Ильинична.

Несмотря на метеоусловия, нарушения в городе нашли только 5 декабря, в 1:00 и 13:00 на ул. 55 лет Октября, 65: по фенолу превышения составили 1,3 ПДК и 1,2 ПДК.