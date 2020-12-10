16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольятти несколько дней охватывали мгла, исполинский циклон и радиационный туман Тольяттинцы приняли карту влажности за снимок выбросов с орбиты Передвижная лаборатория не выявила превышений ПДК в воздухе Тольятти В Тольятти планируется установка датчиков для контроля за состоянием качества воздуха Олег Комаров: "Экологические проблемы требуют законодательных решений"

Экология Общество

Тольятти несколько дней охватывали мгла, исполинский циклон и радиационный туман

ТОЛЬЯТТИ. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воздухе Тольятти на прошлой неделе жители наблюдали густой туман и резкий кисловатый запах химии. Эти явления тольяттинцы принимали за мощные выбросы и жаловались в соцсетях на тошноту, дискомфорт в глазах, в горле, на проблемы с дыханием.

Фото: предоставлено автором

В связи с этим 9 декабря в администрации на ул. Белорусской, 33 состоялась расширенная пресс-конференция. В ней принимали участие не только журналисты из Тольятти и Самары, но и блогеры, а также экоактивисты. На их вопросы отвечали "профильные" чиновники и эксперты. Мероприятие организовали по поручению главы города Сергея Анташева.

Как сообщили в администрации, поводом для встречи послужило желание властей пояснить происхождение пахучих туманов, окутывавших город с 4 по 7 декабря, а также необходимость развеять мифы.

Пояснения о том, откуда взялся туман и запах, попыталась дать глава тольяттинской специализированной гидрометобсерватории Надежда Карпасова. Она сказала, что период НМУ был объявлен с вечера 30 ноября, но ограничения потребовали тогда только с предприятий первой категории.

"С первого по шестое декабря Тольятти с западной его периферии и в центральной части находился под влиянием исполинского антициклона, пришедшего с Казахстана. Отмечалась тихая сухая морозная погода. Было дано предупреждение об аномально холодной погоде: понижении температуры, которая установилась на более чем девять градусов ниже климатической нормы. Относительная влажность воздуха при этом оказалась на уровне 80-90%, а ветер в 92% случаев имел среднюю скорость 0,1 м в секунду", — рассказывала главный синоптик.

По ее данным, к 9 декабря штиль в городе длился уже десятые сутки. Однако, режим НМУ для всех остальных источников выбросов установили только 5 декабря, на второй день действия тумана.

"По данным нашей метеостанции, 2, 3 и 4 декабря в городе отмечалась мгла, — рассказывала Карпасова. — Это сильное помутнение воздуха, которое возникает за счет взвешенных частичек пыли, гари, дыма и копоти. 4, 5 и 6 декабря в Тольятти наблюдался радиационный туман, так называемый туман выхолаживания. Причиной его происхождения служит сильное охлаждение поверхности земли ночью, которое передается в воздушный слой, который перенасыщен влагой".

Она сообщила, что были мощные приземные инверсии температуры в атмосферном воздухе, которые затронули воздушный слой толщиной в 1,5 км и не давали развеиваться примесям, задерживая их в себе. Почему возникла эта ситуация? Карпасова сказала, что накопление загрязняющих веществ в воздухе шло с 30 ноября и к 5 декабря достигло пика. Затем выбросы никуда не перемещались, а растекались. Помимо того, что появился туман из-за повышенной влажности воздуха, этот показатель был еще больше в Центральном районе. Оказывается, заводы Северного промузла в ходе своей деятельности производят пар. "Природный туман, плюс дополнительная влажность, на которую наложились выбросы, которые не смогли рассеяться. Вот и получилась застойная ситуация. Исполинский антициклон в районе Средней Волги до сих пор не уступает своих позиций", — констатировала Надежда Ильинична.

Несмотря на метеоусловия, нарушения в городе нашли только 5 декабря, в 1:00 и 13:00 на ул. 55 лет Октября, 65: по фенолу превышения составили 1,3 ПДК и 1,2 ПДК.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3