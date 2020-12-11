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ПСБ расширил программу лояльности для клиентов Orange Premium Club

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ обновил условия начисления кэшбэка для клиентов Orange Premium Club.

Список категорий повышенного кэшбэка увеличился вдвое: в него включены такие популярные категории, как "одежда", "путешествия", "развлечения", "товары для дома", "товары для животных", "цветы и подарки". Среди повышенных категорий кэшбэка сохраняются уже полюбившиеся клиентам "рестораны", "АЗС и авто", "спорт", "аптеки", "товары для детей", "красота".

В зависимости от своих расходов, клиент может выбрать наиболее выгодный для себя вариант: получать повышенный кэшбэк в двух "любимых" категориях или стандартный кэшбэк от суммы всех покупок.

При этом менять бонусные опции и категории повышенного кэшбэка можно ежемесячно.

"Программы лояльности банка постоянно развиваются с учетом изменений в образе жизни, привычках и потребностях наших клиентов. Обновленное предложение Orange Premium Club увеличивает возможности для эффективного управления семейным и личным бюджетом, позволяя клиентам с максимальной выгодой и комфортом вести привычный образ жизни. Мы стремимся учесть потребности каждого и потому предоставляем широкий выбор — клиент сам решает, какими опциями ему выгоднее воспользоваться", — прокомментировал директор по развитию сегмента состоятельных клиентов, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.

Программа Orange Premium Club — это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и небанковских услуг для состоятельных клиентов и их семей. Участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером и через выделенную линию контакт-центра банка. ПСБ также предоставляет комплекс небанковских привилегий для клиента и его семьи, включая доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защиту в путешествиях с покрытием до 100 тыс. евро, консьерж-сервис.

Для участия в программе достаточно размещать совокупно на всех счетах в банке 2 млн рублей (для клиентов в Московском регионе), 1,5 млн рублей (в других регионах) или 1 млн рублей на всех счетах при ежемесячном обороте по премиальным картам ПСБ от 50 тысяч рублей. Оформить статус премиального клиента ПСБ можно без посещения офиса банка. Пакет услуг Orange Premium Club доставляется клиенту курьером в любое удобное для него время и место.

https://www.psbank.ru/-/media/Files/Product-Documents/Personal/psbonus_rules_01122020.pdf

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