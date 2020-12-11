ПСБ расширил программу лояльности для клиентов Orange Premium Club

ПСБ обновил условия начисления кэшбэка для клиентов Orange Premium Club.

Список категорий повышенного кэшбэка увеличился вдвое: в него включены такие популярные категории, как "одежда", "путешествия", "развлечения", "товары для дома", "товары для животных", "цветы и подарки". Среди повышенных категорий кэшбэка сохраняются уже полюбившиеся клиентам "рестораны", "АЗС и авто", "спорт", "аптеки", "товары для детей", "красота".

В зависимости от своих расходов, клиент может выбрать наиболее выгодный для себя вариант: получать повышенный кэшбэк в двух "любимых" категориях или стандартный кэшбэк от суммы всех покупок.

При этом менять бонусные опции и категории повышенного кэшбэка можно ежемесячно.

"Программы лояльности банка постоянно развиваются с учетом изменений в образе жизни, привычках и потребностях наших клиентов. Обновленное предложение Orange Premium Club увеличивает возможности для эффективного управления семейным и личным бюджетом, позволяя клиентам с максимальной выгодой и комфортом вести привычный образ жизни. Мы стремимся учесть потребности каждого и потому предоставляем широкий выбор — клиент сам решает, какими опциями ему выгоднее воспользоваться", — прокомментировал директор по развитию сегмента состоятельных клиентов, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.