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Спорт

Кинельский Центр тестирования ГТО попал в ТОП-3 лучших в России

КИНЕЛЬ. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве прошел финал Национальной спортивной премии. Кинельский центр тестирования ГТО занял призовое место в номинации по лучшей организации внедрения комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Центр тестирования комплекса ГТО МБУ "Спортивный центр "Кинель" оказался одним из лучших в стране. Всего в России насчитывается свыше 2500 подобных центров.

В центре разрабатываются и применяются новые формы работы с населением по пропаганде и выполнению норм ГТО, в том числе, в дистанционном формате. В 2019–2020 годах участниками мероприятий комплекса ГТО стали более 12 тысяч жителей Кинеля.

Национальная спортивная премия проводится Минспортом РФ с 2010 года и приурочена к подведению итогов года. Лауреаты определяются по 11 номинациям (спортсмены, тренеры, представители СМИ, спортивные школы, организации, объекты). Номинанты проходят отбор в 3 этапа — региональный, всероссийский, финальный. Окончательное решение принимает экспертная комиссия с учетом народного голосования.

 

 

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