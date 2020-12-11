Кинельский Центр тестирования ГТО попал в ТОП-3 лучших в России

В Москве прошел финал Национальной спортивной премии. Кинельский центр тестирования ГТО занял призовое место в номинации по лучшей организации внедрения комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Центр тестирования комплекса ГТО МБУ "Спортивный центр "Кинель" оказался одним из лучших в стране. Всего в России насчитывается свыше 2500 подобных центров.

В центре разрабатываются и применяются новые формы работы с населением по пропаганде и выполнению норм ГТО, в том числе, в дистанционном формате. В 2019–2020 годах участниками мероприятий комплекса ГТО стали более 12 тысяч жителей Кинеля.