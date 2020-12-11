В Самарском художественном музее открылась выставка "Поиски равновесия"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Выставка продлится с 11 декабря 2020 г. по 10 января 2021 года. На ней представлены работы современных художников – скульптора Владимира Амодео и живописца Тани Стрельбицкой.