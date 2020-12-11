В Самарском художественном музее открылась выставка "Поиски равновесия"

Выставка продлится с 11 декабря 2020 г. по 10 января 2021 года. На ней представлены работы современных художников – скульптора Владимира Амодео и живописца Тани Стрельбицкой.
Таня Стрельбицкая — ученица театрального режиссёра Романа Виктюка. В творчестве она реализует особое критическое состояние в феномене игры, дионисийском начале. В то же время, пластика Владимира Амодео, напротив, выявляет радикальность устойчивости в самых неравновесных состояниях человека. Его произведения часто экспонируются именно на театральных площадках.
Входной билет — 100 рублей.