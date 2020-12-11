16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарском художественном музее открылась выставка "Поиски равновесия" В Самаре открылась итоговая выставка работ Николая Кулебакина В "Новом пространстве" откроется итоговая выставка Николая Кулебакина Строительство планетария в Самаре включили в перечень приоритетов бюджета страны на 2021 год В Самарский художественный музей прибыл "Черный квадрат" Малевича

Музеи и выставки Культура

В Самарском художественном музее открылась выставка "Поиски равновесия"

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Выставка продлится с 11 декабря 2020 г. по 10 января 2021 года. На ней представлены работы современных художников – скульптора Владимира Амодео и живописца Тани Стрельбицкой.

Таня Стрельбицкая — ученица театрального режиссёра Романа Виктюка. В творчестве она реализует особое критическое состояние в феномене игры, дионисийском начале. В то же время, пластика Владимира Амодео, напротив, выявляет радикальность устойчивости в самых неравновесных состояниях человека. Его произведения часто экспонируются именно на театральных площадках.

Входной билет — 100 рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3