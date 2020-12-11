Самарской области выделено дополнительно 200 млн руб. на реконструкцию дороги Тольятти - Ягодное

10 декабря правительство РФ утвердило выделение Самарской области дополнительных средств из федерального бюджета в сумме 200 млн руб. для продолжения реконструкции автомобильной дороги Тольятти - Ягодное в Ставропольском районе.

Решение было принято правительством после одобрения комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году. Об этом сообщил член комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Леонид Симановский пояснил: "Реконструкция участка дороги Тольятти - Ягодное ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с помощью средств федерального бюджета. Это очень важный для области инфраструктурный проект, который реализуется, несмотря на все проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса. Благодаря совместной работе нашей парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований с правительством Самарской области выделены необходимые дополнительные средства, которые должны помочь завершению реконструкции автодороги в установленные сроки".