16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарской области выделено дополнительно 200 млн руб. на реконструкцию дороги Тольятти - Ягодное Леонид Симановский: Федеральный бюджет-2021 обеспечит региону необходимую поддержку Александр Хинштейн: "Проще сказать, где чистки не нужны" Александр Хинштейн: "Историческое поселение - это не стеклянный колпак" Самарской области выделены дополнительные средства для медиков, участвующих в борьбе с COVID-19

Федеральная власть Власть и политика

Самарской области выделено дополнительно 200 млн руб. на реконструкцию дороги Тольятти - Ягодное

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

10 декабря правительство РФ утвердило выделение Самарской области дополнительных средств из федерального бюджета в сумме 200 млн руб. для продолжения реконструкции автомобильной дороги Тольятти - Ягодное в Ставропольском районе.

Решение было принято правительством после одобрения комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году. Об этом сообщил член комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Леонид Симановский пояснил: "Реконструкция участка дороги Тольятти - Ягодное ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с помощью средств федерального бюджета. Это очень важный для области инфраструктурный проект, который реализуется, несмотря на все проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса. Благодаря совместной работе нашей парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований с правительством Самарской области выделены необходимые дополнительные средства, которые должны помочь завершению реконструкции автодороги в установленные сроки".

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3