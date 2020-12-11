Банк "Открытие" предложил сервис SwatchPAY! владельцам карт Visa

Сервис SwatchPAY! теперь доступен держателям карт Visa банка "Открытие". Сервис позволяет быстро и удобно оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch.
SwatchPAY! поддерживают 6 моделей из лимитированной коллекции часов Swatch, оснащенные модулями NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение SwatchPAY! на свой смартфон (доступно для устройств на iOS или Android) и привязать к часам карту Visa банка "Открытие" в магазинах Swatch, отсканировав ее через камеру смартфона или введя данные вручную.
Более подробная информация доступна на сайте банка https://www.open.ru/swatchpay.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.