АО "Транснефть - Приволга" заменило четыре подпорных насосных агрегата (ПНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" Самарского районного нефтепроводного управления.

Старые ПНА в чугунном исполнении были заменены на современные стальные насосы, соответствующие требованиям нормативных документов ПАО "Транснефть". Установлены насосы российского производства массой около 8,5 тонн и производительностью 2,6 тыс. куб. метров нефти в час каждый, а также новые электродвигатели. Все агрегаты обладают повышенными показателями КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы. На оборудовании установлены датчики вибрации, температуры и давления.

Подпорные насосы увеличивают давление нефти до значения, необходимого для штатной работы основных насосов. ПНА имеют конструктивную особенность, что позволяет им работать при низком давлении нефти на приеме в насос и далее подавать ее на магистральные насосы с определенным избыточным давлением.

Работы по замене оборудования велись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия.

Насосы подключены к инфраструктуре магистрального нефтепровода Куйбышев — Унеча-2 и введены в эксплуатацию в соответствии с графиком. Замена оборудования выполнялась с поочередным плановым выводом каждого ПНА из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу при этом велась в штатном режиме.

Современное насосное оборудование позволит повысить промышленную и экологическую безопасность, надежность и энергоэффективность объекта, а также обеспечит бесперебойную транспортировку нефти.