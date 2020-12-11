Проект "Новые читки" представит пьесу "Всем кого касается"

В пятницу, 18 декабря, в рамках проекта о современной драматургии "Новые читки" состоится читка пьесы Даны Сидерос "Всем кого касается". Пьеса стала лауреатом конкурса новой драматургии "Ремарка" — 2018 и вошла в шорт-лист премии "Кульминация".

Она рассказывает историю о подростках элитной московской школы, в которую попадают два загадочных юноши. Они разговаривают на непонятном никому языке, чем вызывают возмущение и неприятие окружающих.

Пьесу представят на площадке ВК "Экспо-Волга" 18 декабря, в 19:00, самарские предприниматели Наталья Виханова, Вера Солкина, Дмитрий Фалкин, а также впервые в читке примут участие школьники и студенты: Александр Рассохин, Артемий Калинин, Варвара Прудникова, Анастасия Шевченко, Ксения Николаева, Максим Левитан, Макар Паненков, Семен Солкин. После читки состоится обсуждение пьесы вместе с актерами и зрителями. Режиссер читки — Татьяна Каррамова ("Уместный театр"), продюсер — Екатерина Горновитова.

Средства с показа по традиции будут направлены в поддержку подопечных благотворительного фонда "Евита", на покупку лечебного питания для детей с паллиативным статусом.

Обращаем внимание, что количество билетов ограничено, а вход на мероприятие возможен только в масках. Дополнительную информацию можно получить по телефону +79376550277.