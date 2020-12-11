В Самарской области подвели итоги конкурса "Лидер ЖКХ"

ГЖИ Самарской области подвела итоги конкурса на лучшую организацию и реализацию управления многоквартирными домами в Самарской области "Лидер ЖКХ-2019". Комиссия рассмотрела заявки 37 участников.

Напомним, конкурс традиционно проводится по следующим номинациям: "Лучшая управляющая организация (индивидуальный предприниматель) в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами", "Лучшее товарищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) в Самарской области", "Лучшее муниципальное образование в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами".

В этом году в номинации "Лучшая управляющая организация (индивидуальный предприниматель) в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами" победителями признаны ООО УК "Клявлино" (с. Клявлино) и ООО УК "Управляющая компания" (г. Похвистнево).

В номинации "Лучшее товарищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) в Самарской области" признаны Товарищество собственников жилья "Содружество" (г. Самара) и Товарищество собственников жилья "Проспект" (г. Чапаевск).

В номинации "Лучшее муниципальное образование в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами" победителями признаны администрации Новокуйбышевска и Кинеля.

Еще семнадцать участников конкурса были отмечены конкурсной комиссией.