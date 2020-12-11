16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области подвели итоги конкурса "Лидер ЖКХ" В сквере Высоцкого завершено благоустройство "Гитар-парка" ЦУР помог решить проблему с уборкой мусора после лоточной торговли В этом году в Самаре зальют 115 ледовых площадок Парки Самары начали готовить к новогодним праздникам

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области подвели итоги конкурса "Лидер ЖКХ"

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ГЖИ Самарской области подвела итоги конкурса на лучшую организацию и реализацию управления многоквартирными домами в Самарской области "Лидер ЖКХ-2019". Комиссия рассмотрела заявки 37 участников.

Напомним, конкурс традиционно проводится по следующим номинациям: "Лучшая управляющая организация (индивидуальный предприниматель) в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами", "Лучшее товарищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) в Самарской области", "Лучшее муниципальное образование в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами".

В этом году в номинации "Лучшая управляющая организация (индивидуальный предприниматель) в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами" победителями признаны ООО УК "Клявлино" (с. Клявлино) и ООО УК "Управляющая компания" (г. Похвистнево).

В номинации "Лучшее товарищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) в Самарской области" признаны Товарищество собственников жилья "Содружество" (г. Самара) и Товарищество собственников жилья "Проспект" (г. Чапаевск).

В номинации "Лучшее муниципальное образование в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами" победителями признаны администрации Новокуйбышевска и Кинеля.

Еще семнадцать участников конкурса были отмечены конкурсной комиссией.

Гид потребителя

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3