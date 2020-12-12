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Регион получит еще 66 млн руб. на лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарской области выделено 66 млн руб. на приобретение лекарств для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19, в том числе в январе 2021 года. 10 декабря Правительство РФ утвердило распределение по регионам дополнительных средств на эти цели.

Решение было принято Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году. Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ.

Леонид Симановский пояснил: "Начиная с апреля, наша парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой я являюсь, в оперативном порядке рассматривает и одобряет предложения Правительства РФ по выделению дополнительной финансовой помощи регионам в условиях пандемии. Самарской области также выделяются дополнительные средства по многим важным направлениям. Обеспечение граждан страны, заболевших новым коронавирусом и проходящих лечение на дому, бесплатными лекарствами — это поручение президента. Выделенные дополнительные средства призваны помочь Самарской области оперативно решить эту важную первоочередную задачу."

Гид потребителя

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