В Самарской области компенсацию в случае смерти человека после вакцинации получат родственники

Министерство социально-демографической политики Самарской области внесло изменения в документ, поясняющий порядок получения компенсации в случае наступления инвалидности или смерти после вакцинации.

В первом разделе появился дополнительный абзац, в котором указано, что получателями этих средств становятся члены семьи гражданина в случае его смерти, наступившей от поствакцинального осложнения.

Ранее оговаривалось, что компенсация полагается в случае инвалидности человеку или уполномоченному лицу

"Круг членов семьи, имеющих право на получение указанного пособия, определяется в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О страховых пенсиях", указывается в документе.

Также в круг организаций, включенных в процесс оказания услуги, включили Пенсионный фонд РФ в части предоставления подтверждающих инвалидность сведений. Ранее документы должен был приносить сам гражданин или уполномоченное лицо.

Речь идет обо всех видах вакцинации, в том числе и о прививке от коронавируса, которую пока делать не обязательно. В первую очередь она рекомендована врачам и соцработникам.