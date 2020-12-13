16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В задымленных Сокских штольнях спасено девять человек В Сокских штольнях задымление, спасатели ищут людей В ТРЦ "Мега" эвакуировали 150 человек из-за сработавшей пожарной сигнализации Возле с. Климовка упал в Волгу гусеничный кран, два человека погибли В Самаре младенец получил отравление угарным газом

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В задымленных Сокских штольнях спасено девять человек

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 13 декабря, в Сокских штольнях, где зафиксировано сильное задымление, продолжается спасательная операция. Представителям чрезвычайных служб удалось найти и вывести из штолен девять человек. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в ПСС по Самарской области.

Поисковая работа в Сокских штольнях началась около четырех часов утра. В ней участвуют горные спасатели, а также представители техногенного поисково-спасательного отряда ПСС по Самарской области. Там же находятся пожарные и медики.
В вязи с чем произошло задымление в штольнях, как там оказались люди и сколько их, пока неизвестно. По предварительным данным, загазованность от дыма там превышает 23-кратную отметку.
Представителям чрезвычайных служб удалось с помощью кислородного оборудования вывести из штолен сначала шестерных человек, потом еще троих. Пока известно только о девяти спасенных.
Сейчас спасатели продолжают работу. Есть ли в штольнях еще люди, устанавливается.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3