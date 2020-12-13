В задымленных Сокских штольнях спасено девять человек

В воскресенье, 13 декабря, в Сокских штольнях, где зафиксировано сильное задымление, продолжается спасательная операция. Представителям чрезвычайных служб удалось найти и вывести из штолен девять человек. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в ПСС по Самарской области.

Поисковая работа в Сокских штольнях началась около четырех часов утра. В ней участвуют горные спасатели, а также представители техногенного поисково-спасательного отряда ПСС по Самарской области. Там же находятся пожарные и медики.

В вязи с чем произошло задымление в штольнях, как там оказались люди и сколько их, пока неизвестно. По предварительным данным, загазованность от дыма там превышает 23-кратную отметку.

Представителям чрезвычайных служб удалось с помощью кислородного оборудования вывести из штолен сначала шестерных человек, потом еще троих. Пока известно только о девяти спасенных.

Сейчас спасатели продолжают работу. Есть ли в штольнях еще люди, устанавливается.